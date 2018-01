El líder passa per sobre del Lleida i afrontarà en forma el partit amb l'ICL

El Cafés Candelas Breogán arribarà a la Copa de la Princesa de dissabte, que l'enfrontarà a l'ICL Manresa, en un gran estat de forma. Això es desprèn de la victòria aconseguida ahir sobre l'Actel Força Lleida (81-49), que li permet mantenir els dos triomfs de diferència sobre un CB Prat que va patir per guanyar a Logronyo.

A Lugo, el Breogán va jugar una primera meitat discreta i va marxar al vestidor amb només quatre punts de diferència (32-28). Al tercer quart, però, va fer un parcial de 28-13 de la mà dels 19 punts d'un no habitual, Sergio Quintela. Amb el Lleida ja enfonsat, i amb només sis punts del manresà Feliu, va completar-ho marxant més enllà dels 30 punts.

El Prat, per la seva banda, perdia per dos punts a la pista del Clavijo (62-60) quan faltava 1.34 per al final. Aleshores, però, va aparèixer el millor Caleb Agada, autor de 21 punts, que va anotar els vuit darrers del seu equip, inclòs un triple amb empat a 62 en el marcador.



Patacada de l'Oviedo

Entre els equips de dalt, el resultat més cridaner va ser la pallissa que va rebre l'Unión Financiera Oviedo a la pista de l'Araberri, el proper visitant del Nou Congost. Els bascos, amb un Jon Dee posseït, autor de 34 punts i 44 de valoració, van mantenir un ritme constant de victòria per deu punts de diferència en tots els quarts excepte el segon, i van endur-se una victòria de prestigi. En l'equip de Carles Marco, Arteaga va anotar 15 punts.

Qui va demostrar que segueix en ratxa és el Melilla, que completa una setmana de tres victòries amb una de treballada a la pista de l'Iberostar Palma (57-69). El conjunt d'Alejandro Alcoba va dominar sempre i els intents dels balears d'acostar-se van ser immediatament sufocats. El base Dani Rodríguez, autor de 17 punts, va ser el millor dels melillencs.

De la resta de la jornada, es destaca la victòria d'un dels cuers,el Sammic, que va aconseguir der-rotar el Carramimbre Valladolid en un enfrontament igualat (73-67), amb 15 punts d'Evans. Per la seva banda, el Castelló va dominar a plaer un Barça B delmat per les baixes i el Leyma va vèncer l'Ourense en el derbi gallec.