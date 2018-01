L'Igualada lluita però no pot fer res davant el joc del Mataró en l'últim període

L'equip sènior femení del Club Bàsquet Igualada va encaixar una dura derrota (71-51) en el partit avançat que va disputar a la pista del Mataró Parc.

El partit va iniciar amb bon bàsquet per part d'ambdós conjunts, que van destapar un ritme defensiu molt alt que va compaginar amb l'atac alegre proposat per tots dos equips. El joc era molt anivellat, així com el marcador, el qual van tancar al primer quart amb un 15-13 per a les de Mataró.

La segona meitat va mantenir la mateixa tònica: lleus avantatges i alternances molt curtes en el marcador, ja que la inistència igualadina no aconseguia marxar del joc convincent local.

La represa va iniciar amb l'ajustat 23-24 en l'electrònic i, novament, cap dels equips va poder imposar el seu joc per tal de obrir diferències. Les defenses es van mantenir intenses, provocant errors en la passada, malgrat que tots dos també aconseguien anotar per tal de no deixar escapar el conjunt rival. Tan anivellat estava el duel que es va tancar el tercer període amb una diferència mínima favorable a les jugadores igualadines: 36-37.

Amb tot per decidir al darrer quart, l'equip mataroní va començar amb fermesa, decidides a endur-se com fos el partit, mentre que les de l'Anoia es van fer petites davant la potència física i el gran joc del conjunt local, el qual va aconseguir anotar gairbé els mateixos punts que portava fins aquell moment (35 punts), fet que va marcar una àmplia distància al marcador que no reflecteix la lluita i el treball de tot el matx.

Tot i la derrota, el CB Igualada va protagonitzar un bon partit i haurà de mantenir aquesta dinàmica si, en la seva propera cita, vol vèncer el Bàsquet Draft Gramanet, el quart classificat, que visitarà les Comes el dissabte vinent.