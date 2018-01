L'Igualada planta cara al líder però cau en els darrers minuts de partit

L'equip cadet femení del Club Bàsquet Igualada es va enfrontar al gran Barça CBS, en un partit en què les d'Anoia van acabar caient per un 66-56 final.

Tot i els nervis igualadins de l'inici, el conjunt visitant va començar plantant cara a les barcelonines, van mostrar una bona actitud i un joc agressiu que marcava la igualtat en el marcador, el qual va tancar el primer període amb una curta diferència favorable a l'equip d'Igualada (10-13).

Amb l'arrancada del segon quart, el Barça CBS va augmentar la intensitat i la pressió a tota pista va provocar la pèrdua de pilotes de les anoienques, que van afluixar el ritme i van veure com les de Barcelona, líders de la categoria, obrien la primera escletxa en el marcador (32-21).

A la represa, van ser les visitants les que van fer-se amb el domini del duel, van aconseguir retallar les distàncies i posar entre les cordes el Barça. No obstant, tot i el bon joc visitant, no va aconseguir capgirar l'enfrontament.

El darrer temps va es iniciar amb un ajustat 48-44. Tot s'havia de decidir. Ambdós equips es mostraven intensos en defensa i proporcionaven jugades atractives en atac, però, finalment, a falta de només dos minuts per acabar, el Barça va saber jugar amb cap, no es va deixar endur pels nervis i, amb jugades elaborades i possesions llargues, va anotar un parcial que deixava sense opcions l'Igualada, que va acabar 10 punts per sota el rival (66-56).

El proper partit de les igualadines serà a les Comes, el proper diumenge, dia 4, on rebrà la visita del Basket Almeda.