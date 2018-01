L'Igualada venç l'Olivar en un final anivellat i manté la bona dinàmica

El Club Bàsquet Igualada va aconseguir una nova victòria a la seva pista, en aquesta ocasió davant el Simply Olivar aragonès, al qual es va imposar per un resultat ajustat de 77-75. Amb aquest triomf, els anoiencs, que estan empatats amb el Palma Air Europa i el Valls a la classificació, segueixen pressionant els dos líders del grup C-B de la Lliga EBA, el Pardinyes i el Vic.

Els jugadors igualadins van fer un inici fulgurant, en dominar tots els aspectes del joc, i van clavar un contundent parcial de 14-3. A poc a poc els visitants van ajustar la seva defensa i van començar a córrer i posar en problemes els locals, que al final del primer quart només guanyaven per quatre punts de diferència (22-18). Al segon període, l'Olivar va seguir en bona dinàmica i va aconseguir arribar a la mitja part de l'enfrontament amb quatre punts de marge en l'electrònic (39-43).

Faltava més intensitat en el joc, agafar més rebots i agressivitat en defensa per aturar un rival amb molta qualitat. Mica en mica es va anar aconseguint, tot i que al final del tercer quart els aragonesos seguien un punt per davant (54-55). En els darrers deu minuts de partit hi va haver molta igualtat entre les dues formacions, que s'intercanviaven cistelles de forma constant. Es va arribar a un final molt ajustat i els jugadors anoiencs es van saber sacrificar i van aconseguir una victòria molt costosa i valuosa.

El proper cap de setmana, el Club Bàsquet Igualada disputarà la final a quatre de la Lliga Catalana EBA a Quart. Els igualadins disputaran la primera semifinal davant el Mollet, dissabte a partir de les 17 hores. A les 19 h, el conjunt amfitrió i el Masnou buscaran l'altre bitllet per a la final, que es jugarà diumenge a les 19 h. Abans, a les 17 hores, hi haurà el partit per al tercer i quart lloc.