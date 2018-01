El Lió cau i empat del Marsella i el Mònaco

Ni l'Olympique de Marsella ni el Mònaco no van poder superar el segon classificat de la lliga francesa, l'Olympique de Lió, que ahir va caure derrotat al camp del Girondins de Bordeus per 3-1 i queda a onze punts del París Saint-Germain. El gol de Marcelo no va ser suficient per als lionesos. En el duel meditarrani de Marsella hi va haver empat a dos gols. El català Keita Baldé va avançar els monegascos, que van empatar gràcies a Fabinho el 2-1 establert per Rami i Germain.