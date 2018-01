El Manresa, atrapat en una teranyina

El Manresa no va trobar la manera de perforar la porteria del Vic

El Manresa no va trobar la manera de perforar la porteria del Vic mireia arso

El Manresa no va poder passar de l'empat sense gols davant un Vic que va aconseguir aturar bona part del joc ofensiu manresà acumulant homes al mig del camp. El 0 a 0 final reflecteix el que va ser un partit tàctic amb poques ocasions, tot i que també va haver-hi una acció amb polèmica quan l'àrbitre va xiular fora de joc en una acció dubtosa del visitant Ignasi (min 86).

Amb aquest empat, els manresans ja sumen catorze punts perduts al Nou Estadi, amb quatre partits perduts i un d'empatat, i deixen escapat el líder Grama amb sis punts d'avantatge tot i que el Manresa té un partit pendent, que ha de jugar el 10 de febrer amb el Llagostera B al Congost (18 h).

El partit va començar amb dues bones arribades del Manresa; una primera, una centrada d'Alejandro que va rebutjar el central vigatà Héctor amb el cap a córner tot i que va estar a punt de ficar la pilota a la seva pròpia porteria (min 2); el llançament de cantonada, executat per Marçal Lladó el va rematar Manel Sala que van rebutjar de nou els visitants a córner. Al minut 5 va ser Bernat qui va disposar d'una bona acció però la seva rematada davant Reig va sortir a fora massa creuada. I al minut 11, vaselina defectuosa de Brian que va aturar el porter del Vic amb amb l'ajut d'un company seu.

Després d'aquesta jugada, el Manresa ja va tenir moltes dificultats per acostar-se a la porteria rival; tampoc el Vic sabia com crear perill a Luque. Al minut 27, en una acció aïllada, Manel Sala, pràcticament des del mig del camp va intentar sorprendre Reig, que estava avançat, però la pilota va anar a fora. Al minut 33, Alejandro va fer una bona arrancada per la banda dreta però en l'intent de fer la passada de la mort, un defensor visitant va tallar la pilota abans d'arribar als peus de Manel Sala.

A la represa, el partit encara va estar més encallat i amb menys oportunitats. No va ser fins al minut 67 que Manel Sala va tenir una bona ocasió, una falta directa que va sortir per sobre del travesser. A la recta final del matx, el central Agus va tenir en dues ocasions el gol al seu cap. Primer amb una rematada a una centrada de Marçal Lladó que un defensor va rebutjar quan la pilota ja entrava (min 71) i després, la més clara, amb un cop de cap a fora quan, sol, tenia tot l'avantatge (min 80).

I al minut 86, l'acció polèmica quan es va xiular fora de joc en una acció d'Ignasi després que el porter local Luque deixés morta la pilota en l'aturada a una primera rematada de Roca (min 86).