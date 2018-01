El Manresa juvenil no té cap opció contra el Sants

El CE Manresa juvenil va patir una dolorosa derrota en la seva visita al camp del Sants, rival directe per a la permanència. Els manresans es van veure superats per un equip local que va saber aprofitar les seves oportunitats. Al descans els Sants dominava per 2-0. A la represa els bagencs ho van intentar però van topar amb un rival que va ser superior.