Manresa relleva Viladecans com a Ciutat del Beisbol i el Softbol Català

Epicentre del beisbol i el softbol catalans durant un any. En el decurs de la gala anual de la federació catalana d'aquests esports, celebrada la nit de divendres al complex cultural i esportiu Atrium de Viladecans, Manresa va prendre el relleu de la població del Baix Llobregat com a Ciutat del Beisbol i el Softbol Català.

El nomenament es va formalitzar oficialment amb l'entrega del bat de beisbol que simbolitza aquest estatus a l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, per part del batlle de la seva antecessora, Carles Ruiz. La vetllada també va tenir l'assistència del regidor d'Esports de Manresa, Jordi Serracanta. La concessió dóna llustre a la commemoració, enguany, del vint-i-cinquè aniversari del Beisbol Club Manresa.

El primer rèdit per a la ciutat d'aquest nomenament ha estat l'obertura d'una delegació a Manresa de l'Acadèmia de Beisbol de Catalunya. Aquest centre desenvolupa un programa de tecnificació avalat per la Major League Baseball estatunidenca. El programa d'activitats, elaborat pel BC Manresa durant l'exercici d'aquesta capitalitat, se centra en instaurar un acurat pla de promoció escolar del beisbol i el softbol, en oferir un campus estiuenc i un d'hivernal, així com en la celebració de trobades interescolars i l'execució de tornejos de diverses categories per a clubs catalans i internacionals. A més, el BC Manresa assumirà l'organització de la 48a Nit de l'Esportista de Manresa.

A la gala de divendres, la jugadora de l'entitat Abril Tarrés va ser distingida, juntament amb la resta de noies que integren la selecció catalana de softbol sub-13, arran de la conquesta del campionat d'Europa de l'especialitat, l'estiu passat, a Itàlia.