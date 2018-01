María José Martínez és semifinalista a l'Obert d'Austràlia en dobles mixtos

arxiu particular

Martínez i Demoliner van disputar les semifinals de l´Obert d´Austràlia arxiu particular

La tennista murciana afincada a Navarcles María José Martínez va ser semifinalista de l'Obert d'Austràlia en la categoria de dobles mixtos. Aquesta és la segona vegada que Martínez, número 24 en el rànquing mundial de dobles, juga la penúltima ronda d'un torneig del Gran Eslam en aquesta modalitat, després de fer-ho a Wimbledon l'any passat. La bagenca d'adopció ha conquerit divuit títols en competicions de dobles durant la seva carrera, a més de cinc tornejos individuals

Martínez es va retirar temporalment de les pistes a final del 2014 per ser mare. L'esportista nascuda a Iecla s'entrena habitualment a les instal·lacions del Club Tennis Manresa, entitat a la qual va estar vinculada professionalment durant un any, fent tasques de supervisió de la Direcció Tècnica de l'Àrea de Competició de Tennis, liderada per Miquel Múrcia.

La tennista ha competit aquest gener als tornejos de Brisbane i Sidney, abans d'afrontar l'Obert d'Austràlia. En aquesta competició, María José Martínez ha competit en dues modalitats: dobles femenins i dobles mixtos.

A la competició de duets de fèmines era on la seva presència generava més expectatives, fent parella amb l'eslovena Andreja Keplac, amb qui havia disputat fa uns dies la final de Brisbane.

Però, a l'Obert d'Austràlia, Martínez i Keplac van ser eliminades en el primer matx . En contraposició, en la modalitat de parelles mixtes, Martínez i el brasiler Marcelo Demoliner van superar amb comoditat tots els partits, fins arribar a semifinals. En aquesta ronda van cedir en tres sets davant els futurs subcampions, la hongaresa Timea Babos i l'indi Rohan Bopanne (6-2, 4-6, 9-11).