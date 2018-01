Messi i l'àrbitre resolen els desequilibris

El Barça guanyarà aquesta lliga perquè també és capaç de guanyar quan no ho mereix. Els blaugrana van derrotar un Alabès que, en la seva modèstia, va saber minimitzar un rival que ahir va fer experiments que no li van acabar de sortir bé. A més, el tècnic barcelonista va fer pagar els plats trencats a la part més dèbil del grup, els dos laterals suplents, quan segurament els desajustos no venien d'allà, sinó pel mateix que li passava a Luis Enrique, la necessitat d'haver de fer jugar un trident i Iniesta, la qual cosa desequilibra el joc.

Per sort, el Barça segueix tenint un Messi que ahir va resoldre de falta directa. A més, el nefastíssim Iglesias Villanueva, el mateix queno va veure com un xut de l'argentí a Mestalla entrava mig metre a la porteria i va indicar un penal a favor de l'Espanyol a la Copa quan era dos metres fora de l'àrea, va ajudar el líder. El gol de Suárez va picar a la mà de Piqué abans d'entrar, el de falta de Messi ve precedit per un fora de joc d'Alcácer i, amb el 2-1, no va indicar unes mans clares d'Umtiti. El Barça es cobra un favor i manté els onze punts sobre l'Atlètic.



Pressió mal feta

Tot i el que digui, Valverde sap que la lliga és la competició en què ara pot rotar els jugadors més importants i fer proves, i que en les dues properes setmanes s'haurà de centrar més en la Copa. Per això va fer descansar homes com Sergi Roberto, Jordi Alba o Busquets i va provar aspectes, sobretot referents a l'encaix de Coutinho a l'equip. El brasiler va actuar a la banda dreta del centre del camp a la primera part i se'l va veure bastant perdut. Segurament l'altre perfil li va millor, però ara per ara encara és d'Iniesta i el tècnic possiblement buscava que la unió dels tres elements més virtuosos de l'equip desencallés la previsible muralla de l'Alabès.

El problema és que alguns dels mecanismes que han fet invulnerable el Barça no hi eren durant la primera mitja hora, sobretot pel que feia referència a la pressió després de pèrdua. Per això, encara amb les cames fresques, l'Alabès ja va avisar abans del gol.

Ter Stegen va haver d'evitar que Ibai Gómez el superés en un mà a mà i l'equip d'Abelardo es mostrava perillós quan passava del mig del camp. Després d'algunes combinacions poc reeixides del Barça, va arribar el gol en una contra que demostrava que els blaugrana estaven mal col·locats. Umtiti deixa la cova, i l'embut que l'Alabès fa a Messi provoca que aquest perdi la pilota. Medrán la recull i l'envia a Guidetti, que surt del seu camp per la banda del camp on no era Umtiti. El suec encara Ter Stegen i, amb molta sort, marca després de fer un xut en semierrada.

Tot seguit, l'Alabès aprofita el desconcert i Sobrino posa a prova el porter alemany, primer amb un cop de cap i després amb una rematada fluixa. Al darrer quart d'hora, però, el Barça talla més pilotes i tanca el rival, que ja no contraataca. Les ocasions no són clares, però Coutinho i Messi creen inquietuds en dues centrades i l'argentí posa a prova Pacheco en una falta directa que acaba al pal. Abans, la mateixa estrella argentina no arriba a una passada de Suárez per pensar que es trobava en fora de joc.



Canvis i reacció

A l'inici de la represa, Valverde decideix sacrificar Semedo i Digne, els més fàcils de canviar, i més endavant introdueix Alcácer al camp en el lloc d'un Coutinho totalment desubicat a la banda dreta. El partit es torna en un atac i gol, però és l'Alabés qui s'acosta al 0-2 amb una gran passada de Guidetti que no aprofita Ibai i un xut de Rubén Duarte que rebutja Piqué.

El Barça s'acosta a la porteria de Pacheco més per acumulació, que per joc i Paulinho disposa de la millor oportunitat quan rep una pilota de Messi, però triga massa a controlar i Pacheco rebutja amb la cara. Encara falten vint minuts, però Piqué ja puja a fer de davanter centre i el seu concurs serà essencial en l'empat. Iniesta entra per l'esquerra, fa una centrada passada, Suárez remata de dalt a baix i la pilota entra després de tocar a la mà del central.

L'Alabés situa Munir al camp, però no pot evitar una falta a Alcácer, que venia en fora de joc, a la frontal de l'àrea. La posició és perfecta per a Messi, que introdueix la pilota al fons de la porteria de l'Alabès, tot i l'esforç del seu bon porter. Fins i tot, el col·legiat s'empassa un altre penal, aquest cop de Wakaso, que té un evident problema de falta de control i envesteix Messi quan aquest ha deixat anar la pilota.

La jugada més polèmica, però, arriba en un error de Sergi Roberto (molt pitjor ahir que Semedo) en el rebuig. El xut de Munir és interceptat amb la mà dreta, desenganxada del cos, per Umtiti. L'Alabès és rebel·la, però no hi ha res a fer. Els astres d'aquesta temporada estan alineats perquè la lliga sigui blaugrana.