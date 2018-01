La Pirinaica es retroba amb el camí del triomf

Primer temps molt igualat entre la Pirinaica i el Cardona. Duel molt tàctic entre dos equips que no volien arriscar i es mantenien ordenats en defensa. Això va provocar que no hi haguessin gaire ocasions als primers 45 minuts.

A la segona part el guió del matx va canviar. Els de la Mion van sortir més endollats i es van fer amb el control del partit. Així, els manresans van veure porteria en les dues arribades més clares. La reacció del Cardona no va arribar i el partit es va convertir en un monòleg de la Pirinaica.

En 45 minuts els cardonins no van ser capaços de generar cap ocasió. La lluita va ser constant per part dels visitants, però no va ser suficient per batre una Pirinaica que es va mostrar superior al segon temps. De fet, els locals haurien pogut ampliar la diferència, però no van estar encertats en les darreres arribades. També, les aturades del porter visitant, Juan José Sánchez, van evitar mals majors al seu equip.

El triomf permet als manresans estrenar la casella de victòries del 2018, després de tres jornades sense poder-ho fer, i es manté entre els tres primers classificats. Mentrestant, el Cardona és cinquè i, malgrat la derrota, segueix també en el grup capdavanter.