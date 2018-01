El Puig-reig venç per la mínima i enfonsa més el Puigcerdà

El Puig-reig va obtenir un triomf per la mínima davant un Puigcerdà que trepitja per primer cop el descens; però, és cert, que amb dos partits per disputar.

Partit de dues cares, amb una primera part molt igualada i competida i una segona meitat amb més domini dels locals. Al minut 53, Raich va aprofitar una bona passada a l'espai per batre el porter puigcerdanès i col·locar l'1-0.

Amb el gol del Puig-reig, l'equip entrenat per Martí Casafont es va tancar al darrere i no va permetre tenir ocasions a un Puigcerdà poc incisiu en atac que es va haver de conformar amb la derrota.