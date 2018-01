Rubén Morales, de l'Esparreguera, és escollit millor jugador de l'All Star

El Pavelló Nord de Sabadell va ser l'escenari de la segona edició de l'All Star de Copa Catalunya, que va tenir la presència de tres jugadors i un tècnic de les nostres comarques.

En el partit masculí, l'equip blanc, integrat pels jugadors del grup 1 de la competició, es va imposar amb comoditat a l'equip blau, que formaven els del grup 2 (92-70). El conjunt blanc tenia Òscar Navarro (Tenea Esparreguera) com a un dels entrenadors, i el pivot, també esparreguerí, Rubén Morales i l'ala Edu Boja (Artés) com a jugadors. Tots dos van tenir sort diversa, ja que Morales va anotar 22 punts en només catorze minuts i va ser designat millor jugador de l'enfrontament, mentre que Boja no va jugar. Pel que fa al concurs d'esmaixades, Marquie Smith, del Castellar de Primera Catalana, vigent campió, va tornar a vèncer, en superar a la gran final Víctor Vinós, de l'Alpicat, i va fer gaudir el públic assistent a Sabadell.

En el duel femení, l'equip blau, format per les jugadores del grup 2, entre elles Magda Jané (Igualada), va tombar el conjunt blanc, integrat per les del grup 1. Jané va disputar una mica més de deu minuts de joc, en els quals va anotar tres punts. La millor jugadora del duel va ser Judy Jones, del Mataró Parc Dori Dori Boet, que va anotar tretze punts i va capturar set rebots. En el concurs de triples, Anna Jódar, del GEiEG i vigent campiona, va tornar a imposar-se en derrotar a la gran final Sònia Pascual, del BF Viladecans. Un cop finalitzats els dos partits, es va dur a terme l'All Star en categoria júnior, on una selecció de jugadors i jugadores dels sis clubs de la ciutat (Escola del Carme, Escola Pia, Sant Nicolau, CN Sabadell, Creu Alta i Sabadell Sud) van mostrar el seu alt nivell.