El Sallent sentencia a la segona part i venç davant d'un inofensiu Ripollet

El Sallent va sumar els tres punts en la seva visita al camp del Ripollet. El conjunt bagenc va crear sensacions de perill durant la primera meitat gràcies a les arribades per les bandes. L'equip local, en canvi, no va inquietar en camp moment la porteria defensada per Putxi. A la represa el Sallent va aprofitar un contraatac per marcar el 0-1. Els visitants no van abaixar la intensitat i, quinze minuts més tard, Uri va robar una pilota al córner contrari i va assistir a plaer Gómez per posar el 0-2. Pablo va aprofitar un penal per sentenciar amb el 0-3. El Ripollet va escurçar distàncies de penal a cinc minuts del final.