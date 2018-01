El Solsona en té prou amb un gol en el tram final per guanyar

El Solsona va sumar la quarta victòria consecutiva després de guanyar per la mínima davant del fort Termens. El conjunt solsoní en va tenir prou amb un gol de Xavier Ratera a cinc minuts del final per sumar els tres punts.

Ambdós conjunts van disputar una primera meitat molt ajustada, en la qual les defenses es van imposar als atacs. A la represa la dinàmica no va canviar i no es van veure ocasions gaire destacades per desfer l'empat. Quan semblava que els dos equips es repartirien els punts, el Solsona va aconseguir marcar l'únic gol del partit, enfront d'un Termens que no va tenir capacitat de reacció.