El CN Minorisa B remunta un 2 a 4 inicial i s'anota el triomf sobre el CW Garraf

El CN Minorisa B va saber reaccionar a temps per vèncer

El CN Minorisa B va saber reaccionar a temps per vèncer simOn noguera

El CN Minorisa B va saber remuntar el 2-4 aconseguit pels jugadors del CW Garraf en el primer període. En un tres i no res els visitants es van situar 0-3, i no va ser fins ben entrat el quart que R. Ruiz, en superioritat, inaugurava el marcador golejador local, i quan faltaven 15 segons per al final Bello anotava el 2-3, també en superioritat, però els jugadors forans encara van tenir temps d'anotar el 2-4.

La resposta bagenca va ser potent i amb un 3-0 de parcial, en un segon temps pletòric, van capgirar el marcador per arribar 5-4 (Ramos, Bello i Masplà) a l'equador del partit. Semblava que el més difícil estava fet i més quan passada la meitat del tercer temps de joc el marcador se situava 8-5, amb gols amfitrions de Ramos, R. Ruiz i Sala. Així i tot els del litoral van mantenir-se dins el partit amb el 8-6. Aquesta incertesa en el marcador es va resoldre, amb molt treball i encert, per part dels de Peirón, que van signar un 4-1 en el darrer partit amb gols d'I. Ruiz, Puerta, R. Ruiz i l'esquerrà Bello.