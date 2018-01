El CN Minorisa femení no troba rival a la fase d'ascens

L'equip femení del CN Minorisa continua sumant victòries i ja en són tres a la segona fase de la competició de Primera Catalana, que dóna dret a l'ascens a Segona Divisió estatal (els dos primers classificats). Ara mateix, les manresanes lideren la classificació amb ple de triomfs.

En el tercer enfrontament, el CN Minorisa va jugar amb el CN Hospitalet en un duel que va acabar amb golejada (13-5). Tot i això, el primer gol va tardar. Va ser Muns qui des de la boia va obrir el marcador; un gol al qual en va seguir un altre de César. Les del Baix Llobregat van retallar les diferències però Muns tornava a anotar i deixava el resultat de 3 a 1 al final del primer quart.

El camí estava marcat i un parcial concloent de 6-1 sentenciava a la segona part. Els gols de les manresanes van ser anotats per Casasayas i Muns, amb dos cadascuna, i Peirón i Noguera. El 9-2 a l'equador del partit ho deixava tot clar. Aquesta diferència en el marcador va fer que l'entrenador manresà Àngel Peirón donés minuts a totes les jugadores i provés diferents opcions tàctiques, la qual cosa va fer que s'anivellés el marcador en el tercer període de joc, 2-2, amb gols de César.

La cosa funcionava i per tant el tarannà del joc va ser similar en el darrer temps, que es va tancar amb un 2-1 per a les bagenques, amb gols anotats per Muns i Bisbal.

Altres resultats de la jornada van ser: GEiEG, 8-CN Sabadell B, 11 i CN Martorell, 17-CN Badia, 6.