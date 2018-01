Les joves promeses del CT Manresa fan bons resultats

Els tennistes del CT Manresa estan aconseguint molt bons resultats en aquesta temporada competitiva d'hivern.

Laia Garriga, que actualment estudia i s'entrena al CAR de Sant Cugat, sota un programa de tecnificació, ha fet una trajectòria que confirma que és una de les joves promeses del tennis manresà. Un dels seus millors resultats és la victòria en la primera edició del Trofeu Georgina del CT Mataró, en què es va imposar en la final a Núria Vila per 6 a 3 i 6 a 2. Li va lliurar la copa una de les millors tennistes espanyoles encara en actiu, Carla Suárez, que recentment va arribar als quarts de final de l'Open d'Austràlia. També va ser campiona del Torneig Pere Masip al CT Setball de Sant Cugat, en què va superar Carla Hevia per un contundent 6 a 0 i 6 a 1. Igualment va ser finalista al Torneig de Nadal del Reial Club de Polo després d'un disputadíssim partit que va acabar amb el resultat de 6 a 7 i 3 a 6 davant Elena Noguero.

Una altra de les joves promeses del CT Manresa, Aina Vaquero, també està signant una campanya d'hivern molt interessant. En l'Obert de Nadal de l'Atlètic Terrassa HC va aconseguir arribar a la final després de superar Anna Garcia Vilanova a semifinals per 6 a 0 i 6 a 0 i caure derrotada per Marina Prieto en el darrer enfrontament del torneig. En el segon set de la final, Aina Vaquero va tenir un contratemps físic que no li va permetre competir al seu màxim nivell, malgrat que el resultat va ser molt igualat (6 a 7 i 5 a 7).

En categoria masculina, el jove Marc Bueso va accedir a la final del Torneig Copa Since 90 de Teià i va aconseguir la segona plaça en perdre amb Óscar Martínez.