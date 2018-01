El Manresa FS perd Gordillo, un dels seus referents

El jugador Antonio Cortés, conegut esportivament com a Gordillo, va jugar dissabte passat, a Castelldefels, el seu darrer partit amb el Manresa FS. I és que el jugador barceloní ha acceptat una oferta del Bisontes Castelló, equip que milita a Segona Divisió.

Gordillo deixa l´equip manresà, líder a Segona B,per passar a l´àmbit professional de la categoria de plata del futbol sala estatal. L´entesa entre els dos clubs ha estat imminent donada la molt bona relació que tenen. Un dels acords es que el Bisontes Castelló s´ha compromès a assistir al Trofeu Les Codines, sigui en la 40è edició, que és la propera, o en alguna de posterior a aquesta.

Gordillo va fitxar pel Manresa FS fa tres temporades; anteriorment havia jugat en diversos equips de Primera i Segona Divisió, entre ells el propi equip de Castelló, llavors anomenat Playas.

Avui mateix, Gordillo ha estat presentat comentant que «feia temps que tenia l'espina clavada del moment en el qual vam baixar de Primera Divisió; per això tenia ganes de tornar a aquest històric club i ajudar a tornar-lo on es mereix. Arribo amb la motivació i il·lusió d'un debutant», afegint que «vull agrair al Manresa FS la seva disponibilitat per la meva marxa».