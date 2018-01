El Manresa infantil va a remolc i no pot puntuar

El CE Manresa infantil no va poder puntuar en el seu enfrontament davant del Sabadell, rival directe en la lluita per la permanència. Els jugadors manresans tot i anar a remolc molts minuts van lluitar fins al final i van tenir oportunitats per empatar.

Els visitants van avançar-se deu minuts abans d'arribar al descans, 0-1. A la represa els manresans van sortir amb la idea d'empatar però van encaixar el 0-2 tot just començar. Aquest gol va fer mal als locals, que van saber reaccionar i van aconseguir retallar distàncies, 1-2. Els locals van lluitar en el tram final però sense encert.