El Nàstic infantil suma un punt a Reus en un altre partit sense gols

El Gimnàstic de Manresa infantil va repetir el mateix resultat del partit de l'anada i va tornar a empatar sense gols en la seva complicada sortida al camp del Reus Deportiu. L'equip d'Edu Castilla continua sense encaixar gols gràcies a una sòlida defensa que no deixa generar ocasions en contra. Ambdós equips van disputar un partit molt anivellat en el joc però sense ocasions clares de gols. En el tram final els jugadors visitants van collar per intentar sumar els tres punts però no van estar encertats en el moment de la finalització. La setmana vinent els escapulats rebran la visita del CE Manresa per disputar el derbi.