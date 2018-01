Piqué: «No tinc il·lusió per cap altre lloc, o Barça o res»

Gerard Piqué té clar que el seu futur com a futbolista professional passa només pel Barça, amb el qual ha renovat fins al 2022, quan tindrà 35 anys. El central va admetre ahir, en la roda de premsa per presentar l'acord, que si el club no li hagués ofert la renovació «potser» s'hauria plantejat retirar-se en acabar l'actual contracte.

«Espero que seguim sent així de competitius fins que em retiri. Ara mateix no tinc il·lusió per anar a cap altre lloc, és el Barça o res. Veurem al final del contracte com estic de cap, més que de físic, i espero seguir més anys al Barça», va augurar Piqué.

El central, que divendres fa 31 nays, va deixar ben clar que la seva única oferta va ser la del Barça perquè no volia escoltar cap altre club. I, un cop renovat fins al 2022 amb una clàusula de rescissió de 500 milions d'euros, encara confia que aquesta no sigui l'última renovació. «Estic molt, molt feliç de celebrar la meva renovació, i espero que no sigui l'última. He estat culer des que vaig néixer, és la meva casa i el club de la meva vida», es va sincerar.

D'altra banda, Piqué va admetre que li agradaria ser capità després de la sortida de Javier Mascherano. «Em va fer mal en el moment en què no ho vaig ser, però ara és diferent. Sóc un jugador diferent, em mullo més del compte i faig massa soroll i de vegades un vestuari prefereix un altre perfil de capità», va admetre.

Piqué també va parlar de la situació política a Catalunya. «Vaig dir abans de les eleccions que m'agradaria que es respectessin els resultats, i el resultat no està sent respectat», va lamentar.



Polèmica amb l'Espanyol

Piqué no va valorar la denúncia de l'Espanyol perquè el Comitè Antiviolència estudiï la seva al·lusió al club com «Espanyol de Cornellà» per possible incitació a la violència o xenofòbia. «Aquest cap de setmana la Penya jugava al Palau i és el Joventut de Badalona. L'Espanyol és a Cornellà, és una obvietat», va sentenciar.