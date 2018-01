El reglament del futbol ja es pot llegir oficialment en català

El Comitè Tècnic d'Àrbitres de la Federació Catalana de Futbol va encarregar la traducció de les Regles de Joc d'aquesta temporada a l'àrbitre Pau García Fuster, i les ha publicat amb el vistiplau de l'IFAB (més conegut com a International Board), que és l'organisme que ostenta la màxima autoritat sobre les mateixes. Aquest és el primer cop que es fa una traducció íntegra de tot el Reglament del Futbol al català.

A la pàgina web de l'IFAB es poden trobar les Regles en els quatre idiomes oficials que utilitza FIFA: castellà, anglès, francès i alemany i també es poden consultar en altres idiomes com el xinès, el japonès o l'italià.

Amb aquesta acció la Federació Catalana de Futbol se situa al mateix nivell que federacions nacionals de futbol molt importants, que també han estat autoritzades a traduir les Regles de Joc als seus idiomes propis per l'International Board.