El Centre de Tecnificació suma dotze medalles al campionat català júnior

arxiu particular

arxiu particular

Un total de dotze medalles va ser el balanç positiu de l'actuació dels judokes del Centre de Tecnificació del Bages i Moianès (representants dels clubs Esport7, Judo Moià i Judo Santpedor) en els campionats de Catalunya de judo en categoria júnior, darrera competició puntuable per al rànquing català i, per tant, per formar l'equip que participarà en la fase sector del campionat d'Espanya d'aquesta categoria júnior.

A la competició que es va celebrar a les Llars Mundet de Barcelona, Nerea Garcia (Esport7) va guanyar en menys de 78 kg; van ser segons Clàudia Salgado (Judo Moià) en menys de 78 kg, Paula Cubero (Esport7) en menys de 48 kg i Pau Santacreu (Esport7) en menys de 60 kg; tercers, Anna Martínez (Judo Santpedor) en menys de 78 kg, Noèlia Jardo (Esport7) en menys de 48 kg, Cristina Juárez (Esport7) en menys de 63 kg, Derek Garrido (Esport7) en menys de 55 kg, Arnau Soler (Esport7) en menys de 66 kg, Lucas de Nardo (Esport7) en menys de 73 kg, Roger Fontanet (Judo Santpedor ) en menys de 81 kg i Pau Muñoz (Esport7) en menys de 100 kg; a més, Sergiu Dan David (Judo Santpedor) va ser cinquè en menys de 66 kg.

També van competir però sense poder-se classificar per a les eliminatòries definitives Èric Guerra (Esport7), que va participar amb una lesió al peu que li impedia poder recolzar-lo. Això, tenint en compte que Èric Guerra sortia com a cap de sèrie de la seva categoria de pes.