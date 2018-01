Deulofeu ja és a Watford i el Barça B traspassa el Choco Lozano al Girona

Els moviments al Barça estan centrats en les sortides, més que no pas en les entrades, en el final del mercat de fitxatges. Dilluns es va saber que Gerard Deulofeu seria cedit al Watford, de la Premier League, fins a final de temporada i el davanter es va començar a entrenar ahir amb el seu nou equip, el segon en què actuarà a la lliga anglesa després de l'Everton.

Per la seva banda, el Barça B va comunicar ahir al vespre que havia arribat a un acord amb el Girona pel traspàs del davanter hondureny Antony Choco Lozano a l'entitat de Montilivi. El davanter va arribar l'estiu passat procedent del Tenerife per 1,5 milions d'euros. Ni el Barça ni el Girona van comunicar per quant s'ha tancat aquesta operació.

Arriba un anglès

A més, ahir es va saber que el Barça B ha obtingut els serveis del jove de 18 anys Marcus McGuane, procedent de l'Arsenal i que ja ha debutat a la Lliga Europa. McGuane és centrecampista, i també pot jugar de defensa. També ahir, Sergio Gómez va viatjar a Dortmund per firmar pel Borussia, un cop abandonat el Barça previ pagament de tres milions d'euros.