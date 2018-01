El francès va passar revisió mèdica a Manresa

Abans de passar la revisió definitiva amb el Manchester City i tancar el fitxatge, Aymeric Laporte es va traslladar a la Clínica Sant Josep de Manresa per comprovar el seu estat de salut. Les proves van ser dirigides per Albert Estiarte, director del centre, i per responsables dels serveis mèdics de les seleccions de natació i waterpolo. El Cimetir, el centre on es va fer la revisió, ha estat acreditat amb un nivell 3, el màxim, pel Consell Català de l'Esport.