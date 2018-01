Froome diu que no acceptarà una sanció de sis mesos

El ciclista britànic Chris Froome, de l'equip Sky, va sortir ahir al pas d'una informació publicada a la premsa italiana i va assegurar que és «completament fals» que estigui planejant acceptar una sanció de mesos, en concret sis, la qual cosa li trauria el triomf que va aconseguir en la darrera Vuelta a Espanya, el mes de setembre.

En una piulada al seu compte de Twitter, Froome va escriure que «aquest matí he vist la informació al Corriere della Sera. És completament falsa». En concret, el diari assegurava que Froome planejava acceptar el seu resultat advers per salbutamol durant l'última edició de la Vuelta a Espanya, amb la qual cosa reconeixeria una negligència que li costaria una sanció de cinc o sis mesos, així com la pèrdua de la victòria a la ronda espanyola i del bronze en el mundial contrarellotge de Bergen. Froome ho faria per evitar un llarg procés legal que el podria deixar fora de la competició del Tour de França.

El quatre cops guanyador de la cursa francesa va argumentar que prenia salbutamol, però sempre en les dosis indicades, per pal·liar l'asma que ha patit durant tota la seva carrera esportiva. Durant la disputa de la Vuelta va superar els nivells permesos i per això va donar positiu, una dada que es va saber fa poques setmanes.