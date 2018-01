Guardiola defensa la política de fitxatges del seu club

L'entrenador santpedorenc del Manchester City, Pep Guardiola, va justificar ahir els 65 milions d'euros que el seu club ha pagat pel fitxatge de l'excentral de l'Athletic de Bilbao Aymeric Laporte. En una clara al·lusió al Barça, un dels seus exequips, i també al París Saint-Germain, va subratllar que «hi ha equips que se n'han gastat 300 o 400 en dos jugadors [en referència als blaugrana Coutinho i Dembélé i als parisencs Neymar i Mbappé]», mentre que el club anglès ha invertit aquesta quantitat per obtenir els serveis de sis futbolistes.

Guardiola va explicar que «teníem un equip en què set jugadors acabaven contracte, amb gent més gran de 30 anys i havíem de canviar-los». En aquest sentit, va argumentar que «estem obligats a gastar si volem competir en les competicions en les quals juguem. Algun dia, si el club així ho entén, es gastarà en un jugador 130 o 200 milions».

El City havia confirmat al matí l'adquisició d'Aymeric Laporte, que 24 hores abans havia rescindit el seu contracte amb l'Athletic. El defensa, que es va acomiadar del seu antic club mitjançant una carta, va afirmar que «estic molt content de ser aquí. El City és un club amb molta ambició i un dels millors equips d'Europa en aquests moments. Estic desitjant treballar amb Pep Guardiola i ajudar el club a aconseguir èxits. Han mostrat un gran interès per aconseguir els meus serveis, cosa que significa que creuen molt en mi i desitjo començar de seguida».



Iñigo Martínez, el substitut

L'Athletic no va trigar gens a trobar el substitut ideal per a Laporte. Es tracta d'Iñigo Martínez, el capità de la Reial Societat, pel qual els bilbaïns han pagat la clàusula de rescissió de 32 milions d'euros. Martínez, que va estar a punt de fitxar pel Barça l'estiu passat a petició d'Ernesto Valverde, té 26 anys i va ser presentat al vespre. Va argumentar que se n'anava «amb la tranquil·litat d'haver-ho donat tot» i que li hauria agradat «acomiadar-se en persona» del club donostiarra. «Un comiat mai no és fàcil i menys en aquestes circumstàncies. Comença per a mi un nou repte». Ahir també s'especulava que l'Athletic podria fitxar el mig Mikel Merino.