Lorenzo es mostra el més ràpid a Sepang i Márquez acaba content

El mallorquí Jorge Lorenzo (Ducati) va confirmar ahir al circuit de Sepang el pas endavant que han fet ell i la seva moto després de tancar el primer test de pretemporada de la categoria de MotoGP com el més ràpid i amb la millor volta marcada en la història del traçat malai. Lorenzo havia estat tercer i quart en els dos primers dies d'assaig, però en la jornada final va polvoritzar els registres de Sepang amb un demolidor 1.58.830, aconseguit amb el nou compost davanter que Michelin va portar per al circuit.

El balear va superar el crono de l'any passat de Maverick Viñales, la pole de Dani Pedrosa i el rècord del traçat de Marc Márquez. La millora en el pas pel revolt sembla que ha estat clau en aquests resultats que ha aconseguit. Va superar de 179 mil·lèsimes Dani Pedrosa. Tercer va ser Cal Crutchlow i el quart lloc va ser per a l'altra Ducati, la d'Andrea Dovizioso.

Per la seva banda, i tot i que es va haver de conformar amb la setena posició, Marc Márquez es va mostrar content perquè «hem treballat molt i bastant bé. També hem fet un simulacre d'unes quinze voltes quan la temperatura de la pista era més elevada i el nostre ritme ha estat bo». De tota manera, «el motor encara no està ajustat al cent per cent. En general, crec que Dani, Crutchlow i jo estem treballant de manera diferent i tenim molta informació».