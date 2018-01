El Manresa FS es queda sense Gordillo, un delsseus referents

Antonio Cortés, conegut esportivament com a Gordillo, va jugar dissabte a Castelldefels el seu darrer partir amb el Manresa FS, líder de la Segona Divisió B. Ahir mateix, el jugador barceloní va ser presentat pel Bisontes Castelló, equip que milita a Segona Divisió després del seu ascens la campanya passada quan jugava en el mateix grup que el Manresa FS.

Gordillo ha jugat dues temporades i mitja en el club manresà amb un bon rendiment esportiu. En la seva primera campanya al Manresa FS va jugar 27 partits de lliga i va fer 13 gols; en la segona, la passada, va disputar 24 enfrontaments i va marcar 15 gols. Enguany, en l'ambiciós projecte del club manresà tenia un paper destacat al costat de Carles Corvo, la gran referència de l'equip. Gordillo té un ampli bagatge per equips de Primera i Segona Divisió. Entre d'altres ha jugat al Marfil Santa Coloma, al mateix Playas Castelló en dues etapes anteriors, al Burela, l'Andorra, el Melilla, el Premià i el Llevant-Dominicos. Per suplir Gordillo, el Manresa FS està sondejant el mercat i no descarta fer alguna incorporació.

En la presentació d'ahir, Gordillo va comentar que «feia temps que tenia l'espina clavada del descens amb el Playas des de la Primera Divisió. Tenia ganes de tornar a aquest històric club per ajudar a fer-lo tornar on es mereix. Arribo amb la il·lusió d'un debutant i espero aportar tot el que tinc dins per sumar en aquest equip», i va afegir que «vull agrair la disponibilitat del Manresa FS, així com a l'afició, que sempre m'ha mostrat una gran estima». Gordillo podria debutar dissabte contra un exequip seu, el Burela.

L'entesa entre el Manresa FS i el Bistontes Castelló ha estat total. Els castellonencs s'han compromès a participar al Trofeu les Codines, ja sigui en la propera edició, la 40a, o en la següent



Confiança en Gerard Floriach

Després de la dimissió forçada del president del Manresa FS Javi Franco i de la destitució de l'entrenador Jordi Rozas, la junta del club ha donat plena confiança a Gerard Floriach, que feia les funcions de preparador físic i de segon entrenador, perquè dirigeixi l'equip fins a final de temporada amb el clar objectiu de lluitar per la primera plaça.