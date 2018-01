La segona edició de la Baixada dels Àngels arriba dissabte

Dissabte arriba la segona edició de la Baixada dels Àngels, al port del Comte, Es tracta d'una baixada nocturna de torxes al Port del Comte organitzada pel Centre Excursionista de la Comarca del Bages en memòria de Meritxell Guixé. L'activitat començarà a partir de les 5 de la tarda i inclourà berenar, sopar i concert; les inscripcions es poden fer a través de la pàgina web www.baixadadelsangels.cat

El Centre Excursionista de la Comarca del Bages (CECB) celebrarà, aquest dissabte 3 de febrer, la segona edició de la Baixada dels Àngels, una iniciativa per recordar i retre homenatge a aquelles persones que han perdut la vida abans d'hora. En especial, l'activitat és un memorial a Meritxell Guixé.

La Baixada dels Àngels començarà a les 5 de la tarda al Refugi Bages del Port del Comte amb un berenar. A les 7 de la tarda s'iniciarà la baixada de torxes, esquiant, a les mateixes pistes del Port del Comte. Un cop acabat aquest moment màgic, tindrà lloc un sorteig solidari i un sopar de germanor. L'esdeveniment es clourà amb un concert acompanyat de rom cremat.

Els beneficis que es derivin de l'activitat es destinaran al futur Hospital de dia d'Oncologia i Hematologia de la Fundació Althaia.

Totes les persones interessades en prendre part en l'activitat poden inscriure's a través de la pàgina web www.baixadadelsangels.cat.

La Fundació Althaia agraeix al Centre Excursionista de la Comarca del Bages i a totes les entitats que fan possible la segona edició de la Baixada dels Àngels la participació en el projecte del futur Hospital de dia d'Oncologia i Hematologia, que serà realitat gràcies a la implicació d'un gran nombre d'institucions, entitats i persones del territori.

Un projecte per donar més confort i calidesa

El nou Hospital de dia d'Oncologia i Hematologia s'ubicarà a la planta 0 de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa i donarà servei a la població de referència d'Althaia, que és de prop de 260.000 habitants de les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès i Cerdanya. La humanització dels espais serà un element més de l'atenció integral al malalt oncològic que ja s'està donant actualment i que inclou el servei d'atenció continuada; tractaments com la quimioteràpia, radioteràpia o tractaments personalitzats; la unitat de recerca; l'atenció psicooncològica; la unitat de càncer familiar; assessorament dietètic i activitats d'autocura (marxa nòrdica, estètica).

El futur Hospital de dia permetrà incrementar els espais per tal que els pacients afrontin el tractament de la malaltia en un entorn de més confort i calidesa. Així, es passaran dels 231 metres quadrats actuals de superfície a 824 metres quadrats, cosa que significa que cada pacient disposarà de 31 metres quadrats enfront els 9 actuals. El nou hospital, a més, disposarà de llum natural, d'espais més amplis amb major calidesa i confort; de zones que facilitin tant la interacció entre usuaris quan ells ho desitgin com la intimitat quan ho necessitin, i s'augmentarà el nombre de llits per a malalts, passant dels 8 llits i 12 butaques actuals a 10 llits i 19 butaques.



