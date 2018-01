El seleccionador argentí desvela que el Reial Madrid està temptant Icardi

El seleccionador argentí, Jorge Sampaoli, va desvelar ahir que el Reial Madrid podria fer un esforç per fitxar el davanter de l'Inter de Milà Mauro Icardi abans no s'acabi el mercat de fitxatges, aquesta nit a les dotze. Sampaoli va fer unes declaracions a l'aeroport de Buenos Aires en què explicava que «és un bon problema tenir tanta riquesa de davanters en la selecció i que tots estiguin travessant un bon moment. He parlat amb Icardi i li he dit el mateix que a tots els altres, que no es relaxi i que si es troba bé serà convocat. Icardi està sent observat i gairebé temptat pel Reial Madrid».

Tot i aquestes declaracions, des del club madridista s'insisteix en les tesis de Zinedine Zidane i sembla que no hi haurà cap contractació. Les dues últimes victòries a la lliga, sobretot la de València, han donat una certa tranquil·litat, malgrat l'eliminació traumàtica de la Copa.