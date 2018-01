Taher, Matsuoka, Hamid, Sirerol, Clemente i Raul, campions catalans sub-23

arxiu particular

Els atletes del CA Igualada Petromiralles i de l'Avinent CA Manresa van ser protagonistes en els campionats de Catalunya sub-23 indoor celebrats a Sabadell.

El CAI va sumar nou medalles, cinc d'or, tres d'argent i una de bronze; a més, per equips, els igualadins van situar-se en tercera posició només superats per l'AA Catalunya i el Cornellà At., i davant del FC Barcelona.

Van sobresortir les victòries de Nora Taher en llargada i triple salt femení amb 5,76 m i 12,73 m, respectivament. Jordi Yoshinori Matsuoka va imposar-se en llargada amb 7,30 m, Dario Sirerol en triple salt amb 14,49 m i Abdelhakim Hamid en els 1.500 m amb 4'03''33. Les medalles d'argent les van aconseguir Anna Asensi en els 200 llisos amb 25''10, Aleix Marín en llargada amb 7,17 m i Adrià Bertran en pes amb 12,24 m. I la medalla de bronze va ser per a Anna Asensi en els 60 llisos amb 7'' 84 (el mateix registre en la seva semifinal). Estel·la Marigó va ser cinquena en els 800 llisos amb 2'23''80 i Ayoub Ouchbab, també cinquè en els 1.500 llisos amb 4'11'14.

Per part del CAM, van destacar dues campiones catalanes, Mònica Clemente en perxa amb 4,15 (rècord absolut de l'entitat i dels campionats i vuitena millor marca espanyola de tots els temps), i Paula Raul, que va dominar amb autoritat la final dels 60 tanques aturant el cronòmetre en uns brillants 8'' 72, que també és un nou rècord dels campionats. També de l'Avinent, subcampionat per a Júlia Quevedo en triple salt amb 11,49.

Per la seva part, l'equip de relleus 4x400 del CA Igualada Petromiralles va participar en el campionat de Catalunya sub-18 (juvenil). David Muñoz, Eduard Guzmán, Franc Samaniego i Gerard Farré van ser quarts a la final amb 3'37'' 83 després de superar les semifinals amb 3' 37' 53.

Rècord de Raúl Sánchez

En el campionats de Catalunya màsters per equips que es van celebrar a Sabadell, el representant de l'Avinent Manresa Raúl Sánchez va guanyar el pes en la seva categoria M85 amb 8,29, que és nou rècord català d'aquesta edat.