La UDEF deté Quique Pina, director esportiu del Cadis, per blanqueig de capitals

La policia ha detingut aquest matí el murcià Quique Pina, director esportiu del Cadis, en una operació dirigida pel jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata. L'Operació Libero, per blanqueig de capitals, s'ha saldat amb una detenció i diversos registres. Agents de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia (UDEF) estan procedint al registre de l'estadi de Cadis.

Els investigadors investiguen el possible blanqueig de capitals en diversos contractes de jugadors des que Pina va arribar al Cadis, l'any 2011.

Pina ha actuat com a agent en operacions relacionades amb els futbolistes de l'Udinese Calcio, per a la direcció de Gino Pozzo. Tal com consta en publicacions, precisament amb la inversió de l'italià Pina va ser president del Granada C.F fins al final de la temporada al 2016 en què el club es va vendre. D'aquí va passar al Cadis, on avui ha estat detingut.

Segons aquestes fonts, l'operació de desenvolupa en diverses províncies com Múrcia, Granada, Barcelona i Cadis.

Els col·laboradors més estrets de l'empresari també estan sota el focus de la Policia, segons informa el diari El Confidencial. Entre ells, s'investiga la seva germana, Elena Pina, i als directius de les seves empreses David Buitrago, exdirector esportiu del Cartagena Juan Carlos Cordero per haver actuat presumptament com a testaferros per facilitar l'evasió fiscal i el rentat dels fons defraudats . Formaven part d'llarga llista de mercantils emprades a Espanya per la xarxa Calambur Intermediacions SL, ADGB Sport SL, Quique Sport SL i Locos por el Balón SL.