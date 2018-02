El Barça pretén sentenciar un València amb baixes

El Barça intentarà avui fer un pas important per sentenciar les semifinals de la Copa del Rei. Es vol aprofitar de les moltes baixes que tindrà el València, sobretot en defensa, en què només Rubén Vezo es troba en bones condicions per jugar de central. En la roda de premsa d'ahir, però, Ernesto Valverde va prioritzar el fet de no encaixar cap gol per anar amb una bona renda a la tornada de Mestalla.

Així, el tècnic barcelonista va explicar que «el València és un equip golejador. Sé que a dalt té jugadors amb força per fer gols i està fent una gran temporada. Mantenir la porteria a zero seria important. És una eliminatòria bonica de veure».

De tota manera, Valverde va descartar que tot quedi resolt avui (21.30 hores, Gol i Telecinco) com va passar l'últim cop que els dos equips es van enfrontar en aquest estadi de la competició, fa dos anys. Aleshores, el Barça va guanyar en l'anada per 7-0. L'entrenador blaugrana considera els valencians com «el millor equip de la lliga a la contra, amb davanters molt ràpids, de banda, organitzats i amb un bon ús de les distàncies entre línies, amb un 4-4-2 clàssic i ben treballat. Serà un partit complicat». També va defensar Luis Suárez dels atacs rebuts per la seva última agressió al jugador de l'Alabès Duarte i va explicar que Coutinho pot jugar a moltes posicions, però on juga més bé «és entre els onze que hi ha al camp», sense voler parlar de possibles incompatibilitats amb Iniesta. També va defensar la decisió de deixar marxar cedit Deulofeu, en afirmar que «ha tingut possibilitats de jugar, però les coses no han anat com esperàvem» i d'aquí que hagi marxat al Watford.

Pel que fa al València, Marcelino va confirmar les baixes de Murillo, Guedes, Kondogbia i Garay i va recalcar que, per a ell, el Barça és «el rival més difícil», però que no donen res per perdut. L'entrenador recorda que «no podem afrontar els partits com voldríem i amb tot els nostres efectius, però la il·lusió serà màxima per afrontar aquesta eliminatòria amb l'ànim d'arribar a una final». El València, en canvi, sí que recupera una peça important, Carlos Soler, després de setmanes de baixa.