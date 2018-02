El Berguedà aplegarà l'elit de l'orientació

La Catalunya Central i, especialment, el Berguedà seran l'epicentre mundial de les curses d'orientació durant quatre dies, del 19 al 22 de febrer. El Club Orientació Berguedà (COB) s'ha responsabilitzat de l'organització d'un dels tres eixos de la catorzena edició de la Mediterranean Open Championship, l'anomenat MOC Camp: una concentració que aplega els millors especialistes del món per fer entrenaments de la màxima exigència i curses preparatòries, que es faran al bell mig de Cardona, Solsona i Berga.

La Mediterranean Open Championship l'organitza l'empresa PWT Italy Orienteering. Consisteix en una concentració anual en països del sud d'Europa dels millors esportistes d'aquesta especialitat, la majoria originaris del nord del continent. A aquests se'ls ofereix entrenaments de tecnificació, d'una banda, i la participació en una competició, de l'altra, el MOC Championship. Paral·lelament, aquesta oferta es complementa amb el MOC Tour: una estada turística i esportiva per a aficionats o esportistes de nivell mitjà, que combina el lleure amb la participació en diverses proves.

El dinamisme del Club Orientació Berguedà i la qualitat dels circuits traçats per l'entitat, en aprofitar el casc urbà de Cardona, Solsona i Berga, van convèncer els reponsables de PWT d'atorgar la dinamització del MOC Camp a l'entitat. És la primera vegada que l'elit de les curses d'orientació mundial fa estada a Catalunya.

Pau Llorens, soci del COB, membre del grup permanent d'elit subvencionat per la federació estatal i director del camp d'entrenament, assenyala que «volem aprofitar aquesta oportunitat única per donar a conèixer i promocionar les curses d'orientació al Bages, el Berguedà i el Solsonès». Llorens explicita que, a hores d'ara, ja s'ha confirmat «la presència al MOC Camp de 120 corredors d'elit, entre els quals figuren les seleccions nacionals de Suècia, Finlàndia i Suïssa». El combinat suec hi assistirà amb una trentena d'especialistes.

Aquests esportistes es concentraran durant quatre dies al càmping Berga Resort. El dilluns 19 i el dimecres 21 de febrer faran entrenaments de la màxima exigència dirigits pel suec Emil Wingstedt, qui acumula en el seu palmarès tres campionats del món i quatre europeus. Wingstedt supervisarà les curses de la modalitat esprint, cronometrades amb el sistema oficial sportident, que els corredors protagonitzaran a Cardona, el dimarts 20, al matí. A Solsona, el mateix dia a la tarda, i el dijous 22 a Berga. A la capital del Berguedà els aficionats podran gaudir de dues proves classificatòries, una al matí i l'altra al migdia, i de la final, a la tarda.

Han garantit la seva presència a la Catalunya Central els actuals campions del món: Daniel Hubman (esprint), Jonas Leandersson (relleu de mitja distància) i Lina Strand (relleu de mitja distància). Eduardo Gil i Violeta Feliciano seran els corredors estatals amb millor currículum presents, conjuntament amb els catalans Anna i Marc Serrallonga. Llorens assenyala que «els responsables tècnics de les seleccions aprofiten el MOC per acabar de perfilar els equips que participaran al proper mundial, a l'estiu».

Després de la prova per als cor-redors d'elit, tan a Cardona, Solsona i Berga, el COB organitzarà curses populars obertes a tothom. «Les persones que hi participin faran el mateix circuit que els grans especialistes», concreta Pau Llorens. El preu conjunt de la inscripció i de l'assegurança és de 7,5o euros. Per a més informació i inscripcions, hom pot adreçar-se al lloc web cob.orientació.cat.