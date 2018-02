Bou i Bosque, del Tomàs Bellès, acaben sisens la Costa Blanca Bike Race, a València

El TBallès Cannondale Gaes by Sural ha pres part a la Costa Blanca Bike Race, una cursa de BTT de quatre dies en format per parelles, a la comunitat valenciana. La prova ha tingut un gran nivell de participació, tant estatal com internacional.

En representació del TBellès Cannondale Gaes by Sural, va ser-hi la parella formada per Roberto Bou i Cristofer Bosque, que es van classificar en una meritòria sisena posició a la general.

A la primera etapa, de 45 km i gairebé 1.600 m de desnivell positiu, Bou i Bosque van començar a tenir bones sensacions i van acabar desens. A la segona jornada es va disputar una cronoescalada, amb una pendent del 38%, i el TBellès Cannondale Gaes by Sural va ser dinovè. A la tercera etapa, la més important de la cursa, Bou i Bosque van fer-ho molt bé, en acabar setens. I a la quarta jornada, espectacular sisè lloc, amb una gran compenetració.