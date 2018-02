Duríssima derrota del Chelsea i el City allunya més el United

El Chelsea, proper rival del Barça a la Champions, va caure der-rotat a casa contra el Bournemouth (0-3), veu com el Liverpool el supera en el tercer lloc i com el Tottenham se li acosta. Els gols de Wilson, Stanislas i Ake van vèncer un equip sense davanters, per la baixa de Morata, el traspàs de Batshuayi i la indisponibilitat de Giroud. El City, per la seva banda, ja té 15 punts sobre el United, gràcies a la seva victòria sobre el West Bromwich Albion (3-0), amb gols de Fernandinho, de Bruyne i Agüero, i a la derrota dels red devils al camp del Tottenham, amb un gol d'Eriksen al primer minut i una autoanotació de Jones.