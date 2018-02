Un esport que permet dotar-se d'una ment analítica i creativa

Un mapa d'orientació, una brúixola, roba d'esport lleugera, una forma física adequada o afany per adquirir-la, anhel per treballar la capacitat d'orientació i una mentalitat analítica. Aquests són els requisits bàsics per iniciar-se, practicar o competir en els esports d'orientació. El seu origen es troba en l'àmbit militar, en els exercicis que efectuaven les tropes dels països escandinaus al segle XIX. Com a esport, l'orientació va néixer a Noruega.

Les curses d'orientació són proves que poden desenvolupar-se camp a través o aprofitant l'entramat urbà d'un poble o ciutat. Amb un mapa d'orientació i una brúixola com a úniques referències, ja que la normativa de la federació internacional (IOF) prohibeix l'ús del GPS, els corredors han d'arribar a la línia d'arribada amb el mínim detemps possible, i han de passar obligatòriament per tot un seguit de controls de pas electrònics o fites, assenyalats per banderoles ataronjades. Bàsicament hi ha dues modalitats de cursa: la lineal, en la qual l'ordre de pas per les fites està preestablert, i la score o rogaine, proves en què el corredor determina l'ordre de pas pel màxim número de controls dins un temps màxim prefixat. Les curses lineals poden adaptar-se a diferents formats competititus: esprint, de relleus, de precisió, nocturna o string per als més menuts. Altres esports d'orientació són el BTT-O o els raids d'aventura, que poden combinar, per exemple, una cursa a peu, una prova de BTT, una d'escalada i caiac.