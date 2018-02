La igualadina Sheila Avilés fitxa per l'equip RSM Spain

La igualadina Sheila Avilés, campiona del món de les Skyrunner World Series de l'any passat en la modalitat Sky Classic, s'ha incorporat a l'equip outdoor RSM Spain i formarà al costat de la també anoienca Laura Orgué i de Clàudia Galícia. Aquestes dues, per la seva banda, han renovat per un any el seu compromís amb aquesta formació.

Avilés va declarar que "estic molt feliç de formar part de l'equip RSM Spain amb companyes com la Laura i la Clàudia". Pel que fa a la temporada, va assegurar que l'encara amb molta energia i el repte d'igualar, i si pot ser de millorar els excel·lents resultats assolits la temporada passada. A part del títol aconseguit, just davant de Laura Orgué, també va ser medalla de bronze en el Campionat d'Europa de skyrunning.

Lluitant per podis

La corredora anoienca ja ha començat a preparar la propera temporada. "Estem treballant millor que l'any passat. M'estic trobant bé i espero que aquesta temporada sigui com a mínim tan bona com l'anterior i, si pot ser, una mica millor. Estaria feliç si pogués estar lluitant pel podi en les proves de la Copa del Món. També faré algunes competicions de les Golden Series, el nom circuit de Salomon, i acabar entre les deu primeres també seria un dels meus objectius".

Aquesta temporada, la nova competidora de l'equip RSM Spain també té previst participar en proves tan emblemàtiques com la de Zegama, la SkyRace Comapedrosa o la Limone Extreme, en què l'any passat es va proclamar campiona.

Per la seva banda, Laura Orgué no participarà aquesta temporada en competicions d'esquí de muntanya, ja que ha iniciat una nova faceta professional que la vincula al cos tècnic de l'esquí de fons de la federació andorrana. Per tal, caldrà esperar a l'abril, quan comenci la temporada de curses, per tal de poder-la veure de nou en acció.