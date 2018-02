El Manresa RC viu les victòries del seus equips femení i sènior B

arxiu particular

El sub-18 va perdre amb els Senglars arxiu particular

L'equip femení del Manresa RC va jugar el primer partit de la segona volta a Cornellà per enfronar-se a les locals del Cornellà-Granollers, i es van imposar les manresanes per 15 a 22. El marcador va fer justítia als primers minuts de joc, amb un 0 a 5 per a les visitants, un marcador que van incremetar fins al 0 a 12, amb un Manresa RC amb ganes de fer mal a un Cornellà-Granollerns que anava a remolc. Al descans es va arribar amb un clar 0 a 22.

El segon temps va començar diferent, amb bones possessions de les locals, que no havien donat la darrera paraula i van posar en dubtes el conjunt manresà, que s'havia d'esforçar molt més en defensa. Amb 15 a 22, en els darrers minuts, el Manresa RC va saber mantenir l'oval i el marcador al seu favor.

El sènior B va jugar al Congost contra el SEL Vilanova, equip que van derrotar per 25 a 15. L'escola va participar en una trobada a Esparreguera. El sub-14, a Sitges, va disputar un partit igualat (17-15). I el sub-18, a Vic, es va enfrontar contra els Senglars de Torroella de Montgrí, amb triomf visitant per 0 a 12, en un duel lliutat pels de casa.