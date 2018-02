Oriol Rosell torna als Estats Units i fitxa per Orlando

El centrecampista puig-reigenc Oriol Rosell torna a la lliga professional nord-americana de futbol per jugar a l'Orlando City, una de les franquícies més recents de la competició. Rosell ja havia jugat aquest torneig quan va deixar el futbol base del Barça. Aleshores va jugar a l'Sporting Kansas City, equip amb el qual va guanyar el títol el 2013.

Va ser el mateix equip nord-americà el qual va fer pública la notícia. El gerent del club de Florida, Niki Budalic, explicava que Rosell «aportarà moltes virtuts al nostre centre del camp. És un centrecampista contrastat a la lliga, amb una gran visió i excel·lent habilitat per la passada, la qual cosa contribuirà al joc de l'equip, tant des del punt de vista defensiu, com ofensiu».

Oriol Rosell jugava des de l'estiu cedit al Portimonense per part de l'Sporting de Lisboa, club que té els seus drets des del 2014 però en el qual mai es va arribar a consolidar. Del conjunt de la capital va anar cedit, primer, al Vitória Guimaraes i, després, al Belenenses, també de Lisboa. L'estiu passat es va especular amb la seva sortida a un club d'un altre país europeu, però no va confirmar-se.

Orlando City va quedar en penúltima posició de la conferència est la temporada passada, amb Kaká a les seves files. Com a jugador més conegut, hi ha l'internacional dels Estats Units Dom Dwyer. Ahir, Oriol Rosell, per al qual els estatunidencs han pagat uns 400.000 euros, segons el portal Transfermarkt, es va acomiadar a través de les xarxes socials del Portimonense, club que, segons ell, l'ha fet sentir molt bé en el decurs d'aquests mesos, i dels aficionats de l'Sporting de Lisboa, l'entitat que tenia els seus drets.