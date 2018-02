EN FOTOS | La Pirinaica busca fer un salt qualitatiu

La història del Futbol Club Pirinaica al barri de la Mion de Manresa va començar fa 40 anys. Ara, gairebé mig segle després, l´entitat que presideix Manuel Artero viu el seu moment més dolç de futbol. Els manresans disposen d´uns 260 jugadors i de 16 equips, és a dir, registres històrics per al club.

Tradicionalment, els de la Mion s'han caracteritzat per tenir una de les aficions més fidels del futbol manresà, omplen cap de setmana rere cap de setmana el municipal Mion-Puigberenguer per veure jugar els equips del club. «És un privilegi gaudir de l'afició que tenim. Ara estem en un bon moment i ens donen suport, però els seus ànims els hem rebut, fins i tot, quan les coses no anaven tan bé. Possiblement per això hem anat superant els obstacles», reconeix Gerard Checa, tresorer i director esportiu.

Esportivament, el futbol base de la Piri està donant molt bons resultats. Tots els equips de formació, de manera més o menys destacada, estan realitzant una gran temporada. Alguns exemples en són els primers equips cadet, infantil i benjamí. «Estem molt contents de la progressió del nostre futbol base. Tot i no disposar encara del camp de gespa i amb la dificultat que això suposa, hem aconseguit uns resultats increïbles en els nostres equips de formació», assegura Checa. L'única categoria no coberta és la de juvenil, en la qual els tècnics del club ja estan treballant per cobrir com més aviat millor.

Dels bons fruits que està donant el futbol base del club en són principalment responsables els tècnics de l'entitat manresana, la majoria formats a la casa. «Del tema entrenadors cal destacar la implicació que tenen, no només en la formació dels seus equips, sinó en el bon funcionament del club. Col·laboren en totes les activitats i el vincle amb els pares és molt fort», explica Checa.

El primer equip del club és una de les raons per les quals l´aficionat de la Piri té motius d´estar il·lusionat, si més no. Els homes entrenats per José Manuel Prieto es troben en un gran estat de forma. Fa tres temporades, l´equip jugava a Quarta Catalana i ara està immers en la lluita pel títol del grup 7 de Tercera Catalana, des de la tercera posició.

«El nostre objectiu com a club humil sempre ha estat mantenir la categoria i a partir d´aquí, el que hi hagi per sobre, benvingut serà. Tenim una gran plantilla en la qual hem fusionat jugadors de fora amb jugadors formats a la casa. La veritat és que la fórmula ha sortit molt bé. Hem creat un ambient i una pinya sensacionals», afirma el director esportiu.



La gespa, un somni fet realitat



És i va ser la principal prioritat de la Pirinaica. El camp de gespa s'ha convertit en el gran mal de cap del club dels darrers anys i, per fi, els de la Mion podran fer realitat el seu objectiu. Després d'anys de treball dur, l'Ajuntament va aprovar la implantació de la gespa de cara a l´estiu que ve. «Fa quatre anys que es va constituir la junta actual i, des de llavors, el camp de gespa ha estat el gran objectiu. Ara l'hem complert i només demanem que pugui estar llest per començar la temporada vinent», comenta Checa. Els manresans tenen clar que la gespa els permetrà fer el salt qualitatiu que persegueixen des de fa temps i sobretot la consolidació del seu futbol base. «Vulguis o no, el fet de tenir camp de terra és un fre per al nostre futbol base. Molts jugadors opten per jugar en altres clubs que sí que tenen camp de gespa i se senten més còmodes», reconeix el director esportiu.

Amb l´arribada de la gespa, el club no només vol consolidar el seu futbol base, també vol crear una escola de futbol sòlida, amb equips més competitius i, sobretot, que es pugui estabilitzar a banda de créixer.

D'altra banda, l´FC Pirinaica es defineix com un club de barri que defensa l'esforç i la camaraderia, i que està format per gent humil i treballadora. «La Piri és un sentiment que portem dins i que només es pot entendre si formes part d'aquesta entitat», conclou Checa.