«Hauria pogut aixecar 145 kg, però no vaig fer el tercer intent per precaució»

Josep Agustí Camats, un olesà de 49 anys que treballa com a entrenador personal, és un dels millors competidors de powerlifting del territori, tal com demostra el fet que es va proclamar campió de Catalunya de pressió amb banc a la categoria de menys de 93 kg sènior, amb un aixecament de 140 kg. A més, l´olesà també té un bon currículum en altres disciplines, com el culturisme i l´atletisme.

P Quan es va iniciar en el món del powerlifting?

R Vaig començar a conèixer aquest món quan tenia 13 anys, a un gimnàs d´Olesa de Montserrat.

P A la dècada dels 90 va guanyar diversos campionats catalans i un estatal, el 1997, però pocs anys després va deixar de competir. Per quin motiu?

R Simplement volia prioritzar altres activitats de la meva vida, com la meva feina o el culturisme.

P I li va sortir bé, ja que va obtenir bons resultats en el culturisme.

R Sí, vaig ser subcampió mundial el 2007 i el 2009, any en què també vaig ser campió europeu. Actualment, sóc el director tècnic de la federació catalana, i vaig a les competicions internacionals importants i faig de jutge.

P Tornant al powerlifting, l´any passat va decidir tornar a la competició.

R Tot xerrant amb un company em vaig engrescar i vaig tornar a prendre part en campionats.

P I ja es va endur el triomf en el campionat de Catalunya.

R Durant la competició estava nerviós, ja que feia anys que no competia, i això va fer que em costés més. Al final vaig vèncer amb un aixecament de 135 kg.

P I enguany ja es va trobar més a gust, i va tornar a guanyar, ara amb un aixecament de 140 kg.

R Sí, i crec que hauria pogut aixecar fins a 145 kg, però el meu rival més directe no em va empatar i vaig decidir no fer el meu tercer intent per precaució, ja que sentia molèsties al pectoral.

P A més de competidor, també és entrenador, i té al seu càrrec grans talents d´aquest esport.

R Una de les noies que està a les meves ordres, la sabadellenca Montse Alcoba, prendrà part en l´estatal de l´especialitat i ha estat preseleccionada per a l´europeu.

P A més del powerlifting i el culturisme, ha competit a gran nivell en l´atletisme.

R El meu primer gran èxit va ser el campionat estatal júnior en llançament de pes, l´any 1987. Llavors estava al CA Olesa, però poc després vaig anar al Barça i m´entrenava tant al CAR com a la Blume. Allà hi vaig estar uns anys, però vaig patir lesions i, a més, els joves pujaven amb força. Aquests factors em van fer fitxar per un equip de menys nivell, l´Hospitalet, de Segona Divisió, on hi vaig estar entre vuit i deu anys abans de venir l´Igualada, on estic ara.

P Finalment, també va exercir de preparador físic en equips de futbol sala.

R Vaig estar dos anys al Gràcia, de Segona, i tot seguit una temporada a l´aleshores Arqué Manresa.

P Amb tantes activitats que fa, deu ser difícil combinar-les.

R No, tinc l´avantatge que a la feina sóc el cap, i no tinc moltes dificultats a l´hora de combinar tots els meus entrenaments.

P Quina és la seva rutina d´entrenaments setmanal?

R En el powerlifting m´entreno tres dies per setmana i faig sessions intensives, de 40 minuts. Depèn de la setmana, si tinc competició o no, a vegades m´exercito un quart dia. En l´atletisme dedico un dia a millorar la tècnica de llançament, mentre que en el culturisme el que s´ha de fer és cuidar-se i fer una bona dieta entre vuit i deu setmanes.

P Com es definiria com a competidor de powerlifting?

R Crec que tinc un bon nivell tècnic i sé el que em convé per evitar lesions i altres contratemps.

P Quins objectius de futur té?

R En el powerlifting, el repte és aixecar 150 kg. En atletisme intentaré fer el rècord estatal de pes en la categoria de més de 50 anys i aspiro a anar al mundial, el setembre, a Màlaga.