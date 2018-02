«Tenim il·lusió i ambició davant el repte»

«La Copa ens fa molta il·lusió. I si també n'ha generat a fora, fantàstic. És el que buscàvem». Aleix Duran envia un missatge de desig abans d'afrontar, demà a Lugo, el partit més important de la temporada (fins ara). En joc, un títol, la Copa de la Princesa, que té doble premi: aixecar el trofeu i tenir el factor pista a favor als play-off. «El títol aniria molt bé per al club i la ciutat. I el factor pista a play-off, pensant en el mitjà termini, pot ser interessant», admet Duran.

Per endur-se el títol cap a Manresa, però, l'ICL haurà de lluitar contra molts elements adversos: contra un rival que no ha perdut encara cap partit aquesta temporada a casa i contra la història, ja que cap equip ha guanyat la Copa a pista contrària.

«Tenim un repte, és clarríssim. I creiem que tenim la capacitat per assumir-lo tot i que no tenim cap estadística a favor», destaca el tècnic de l'ICL, que no es rendeix: «Fem un plantejament des de la il·lusió i des de l'ambició màxima. Tenim clar que és un repte».

El repte de derrotar el millor equip de la LEB Or fins ara, líder indiscutible de la competició amb només tres derrotes en 21 partits disputats. «Té una mitjana de 91 punts anotats a casa i només en rep 68. Això vol dir que guanya els partits per una mitjana de 23 punts de diferència. I hi haurà 4.000 persones al pavelló. Ens hem posat en mode repte», torna a repetir Duran.

Per competir a Lugo, l'entrenador manresà demana que «els deu jugadors estiguin consistents mentalment. I haurem de tenir coratge perquè ells juguen molt dur, tenen jugadors que dominen l'aspecte arbitral i que saben posar-se el públic a la butxaca. I el públic d'allà té moltes ganes. Hi haurà moments difícils, per molt bé que ho fem, i aleshores haurà d'aparèixer el coratge».



Un rival amb poques fissures

L'ICL ja sap què és jugar a Lugo amb un ambient advers. «Quan hi vam anar, sabíem que el Breogán era un bon equip. I tot i això, ens va sorprendre el seu nivell. I sabíem que era una pista calenta, però també ens va sorprendre», recorda l'entrenador egarenc, que demana oferir una millor imatge que el novembre i no repetir errors: «Les lliçons d'aquell partit les hem anat recordant. I aquesta setmana han anat recordant coses que ens van passar. Qüestions de nivell físic i de faltes va bé recordar-les com un repte, no des de la por. Hem d'estar preparats».

Una de les grans virtuts del Breogán és la profunditat de la seva plantilla. «Tenen molts jugadors que sumen i això els fa ser molt consistents. I jo m'estic fent pesat perquè és el que volem aconseguir nosaltres», admet Aleix Duran. «Hem de tenir en compte moltes coses. Hem de saber que aniran apareixent jugadors perquè tenen deu jugadors que poden sumar».



Alerta amb el joc interior

Per sobre de tot, Duran posa l'accent en el fet que «el seu joc interior desgasta molt. Tenen el joc interior més fort de la lliga, en l'aspecte físic, amb molta diferència». I tot i això, l'entrenador de l'ICL envia un missatge d'optimisme i d'ambició a la seva plantilla: «Ens hem de sentir al mateix nivell. La nostra capacitat individual no és més baixa que la seva. N'estic convençut i així ho he transmès a la plantilla. No tenim res a envejar».

Demà al vespre tindrà l'oportunitat de demostrar-ho. Com diu Duran, un repte i una il·lusió en una temporada que ha de ser de renaixença de club i d'equip.