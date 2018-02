L'Espanyol presenta el colombià Carlos Sánchez

El colombià Carlos La Roca Sánchez, que va arribar l'últim dia del mercat d'hivern a les files de l'Espanyol procedent de la Fiorentina, va explicar ahir, en el decurs de la seva presentació, que va acceptar l'oferta blanc-i-blava «pel simple fet de ser l'Espanyol. Vaig tenir l'oportunitat de jugar contra ells i per això sóc aquí». El centrecampista, que podria debutar diumenge en el derbi contra el Barça, va explicar que la proximitat del mundial «és una de les coses que m'han fet venir fins aquí, però no és la principal», i va afirmar que «estic ansiós per poder jugar diumenge».