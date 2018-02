L'Igualada Rigat necessita recuperar l'olfacte del gol per trencar la mala ratxa

L´Igualada Rigat visita avui el CP Voltregà per jugar un partit en el qual buscarà el primer triomf de la segona volta a l´OK Lliga (20.15 h). L´equip que entrena Ferran López porta una ratxa de tres derrotes consecutives a la competició de lliga, tot i que es manté en posicions per poder jugar a Europa.

Els igualadins són conscients que el camí del triomf passa per recuperar el gol, tenint en compte que només n´han marcat dos en els tres darrers enfrontaments. L´Igualada Rigat ha pagat cara aquesta deficiència ofensiva. Sobre això, Ferran López, que disposar dels seus deu jugadors, considera que «és qüestió d´entrenar-ho i de tenir bones intencions quan es fa un llançament».

El Voltregà arriba al partit després de sumar 4 punts dels darrers 9. Ha escalat posicions fins tenir l´oportunitat de situar-se en places europees aquest cap de setmana amb una carambola de resultats.