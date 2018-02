Manresa rebrà aquest diumenge els catalans infantil i cadet de judo

El Complex Esportiu Vell Congost de Manresa serà diumenge el centre del judo de base català. Uns 400 esportistes seran a la instal·lació bagenca entre dos quarts de deu del matí i la una del migdia, en categoria cadet, i les quatre i les set de la tarda, en l'apartat infantil, per resoldre els diferents certàmens.

La prova, amb el suport de l'Ajuntament de Manresa, és puntuable per als Campionats d'Espanya que s'han de fer el proper mes de maig a Guadalajara, amb la qual cosa els resultats obtinguts seran cabdals per formar la selecció autonòmica catalana que serà present a aquesta cita.



38 del Bages i del Moianès

En la competició hi haurà un total de 38 representants del Centre de Tecnificació de Judo del Bages i del Moianès, que actuaran com a locals. 21 són de la categoria cadet i 17 són d'infantils. Les aspiracions de medalla són molt altes, ja que un total de nou cadets i sis infantils es troben situats ara mateix entre els tres primers del rànquing català, una posició que els donaria una de les tres medalles que hi ha en joc en cadascuna de les categories.

Pel que fa a l'Esport-7, en categoria cadet, de la formació manresana competiran Óscar Contreras, Iker Corchero, Albert Graner, Noelia Jardo, Àlex Martín, Pau Muñoz, Jordi Pérez de Mendiguren, Pau Santacreu, Guifré Torras, Joan Broto, Aina Ferràs i Nerea Garcia. Els infantils d'aquesta formació seran Anna Casas, Olga Juárez, Neus Santacreu, Ingrid Canal, Adrià Jorba, Cai Castany, Àlex Prada i Pere Planas.

També hi participaran representants de dos clubs més. Del Judo Moià, en cadets, lluitaran Laia Garolera, Maribel Muriana, Saül Flores, Pol Miranda i Iker Pradas; i en infantils, Iris Alsina, Ingrid Domínguez, Ahmed Massahal, Raquel Romeu, Pol Vázquez i Jordi Álvarez. Finalment, del Judo Santpedor hi seran presents els cadets Oriac Rojo i Bernat Caparrós i els infantils Nil Anglarill, Miquel Peña i Bruna Rojo.

El fet que els integrants dels tres clubs del Bages competeixin a casa, a la instal·lació en la qual solen entrenar-se i també amb el suport de l'afició, a causa de la proximitat geogràfica, fa pensar en una bona quantitat de podis per a tots ells.