Renda curta pel Barça davant la muralla valenciana

El Barça haurà de posar els cinc sentits per arribar a la final de la Copa del Rei. Ahir només va obtenir un gol d'avantatge en un partit d'anada marcat per la tàctica ultradefensiva d'un València que sabia què anava a buscar al Camp Nou. Els de Marcelino tenien moltes baixes i van anar a tapar forats. Això, unit al fet que el Barça ara mateix tampoc no està fi en els darrers metres, va determinar un partit espès en què un solitari gol de Suárez pot valer molt. El més important, però, va ser que els blaugrana no van encaixar cap diana, amb la qual cosa qualsevol gol a Mestalla valdrà doble.

L'entrenador del Barça, Ernesto Valverde, va veure l'entramat defensiu que Marcelino sol col·locar cada vegada que visita al Camp Nou. El tècnic asturià del València sol omplir la zona ampla de gent per provocar un efecte embut i robar pilotes que serveixin als seus davanters per enganxar amb el pas canviat la defensa local. Segurament per això, i perquè el primer partit en què Coutinho i Iniesta compartien camp no va donar un bon resultat, va decidir prescindir del brasiler i va apostar, com contra l'Espanyol, per Aleix Vidal. Entre ell i Sergi Roberto havien de donar profunditat al carril dret, com solen fer Iniesta i Alba a l'esquerre.

Xocant amb una paret

Però al Barça li va costar. L'entramat defensiu del València va ser perfecte a la primera meitat, amb moltes ajudes, sobretot dels dos centrals per tapar els passadissos interiors, i Jaume gairebé no va intervenir. En els primers vint minuts, els blaugrana van intentar combinacions ràpides, però estaven imprecisos en l'última passada i en la rematada. La pilota sempre acabava a peus de Messi, que tenia sempre quatre o cinc marcadors a damunt que li barraven el pas. Així, les millors accions van ser pilotes picades d'Aleix Vidal, com un parell que van buscar Sergi Roberto i Rakitic, però ni el reusenc, que va veure targeta per una entrada fora de lloc a Andreas Pereira, ni el croat no van estar encertats.

Aleshores, el Barça va buscar la banda esquerra, amb la típica associació entre Messi i Alba, però les centrades del lateral van picar sempre en Montoya. Els molts córners que va servir l'equip de Valverde no van donar resultat i la millor oportunitat va arribr al minut 38 quan, després d'un seguit de rebots, Iniesta va centrar i Jaume va impedir que Suárez rematés a boca de gol. Messi va avisar en una falta lateral, però la darrera oportunitat la va tenir el València, de fet l'única, en una incursió de Vietto, que va deixar inhabilitat Piqué, i que va acabar amb un xut desviat i perillós de Montoya.

A la represa, tot i un xut inicial de Messi al lateral de la xarxa, el València va semblar que s'obria. De fet, Parejo va posar a prova Cillessen amb un xut llunyà i Maksimovic va trencar Sergi Roberto, però la seva centrada va ser blocada per Piqué.

Entra Coutinho

Aleshores, Valverde va apostar per fer entrar Coutinho per Aleix Vidal. En la seva tercera aparició, totes al Camp Nou, el brasiler va començar a la dreta i va acabar a l'esquerra. Va intentar entrar sempre pel mig i va tenir una oportunitat amb un xut llunyà que va desviar Jaume. Va fintar cada cop que rebia la pilota. Encara li falta per connectar del tot amb els companys i s'ha d'esmerçar més en la pressió. Tot i això, la seva presència va donar més llibertat a Messi que, després d'un parell de faltes, va iniciar la jugada del gol. Va ser semblant a la que va fer Iniesta diumenge per empatar contra l'Alabès i, novament, la centrada la va rematar un oportú Luis Suárez.

L'entrenador del Barça va fer entrar Paulinho i també Alcácer per apuntalar un mig del camp que havia quedat massa exposat i el davanter de Torrent va posar a prova el seu excompany amb un xut des de la frontal de l'àrea que el porter va desviar a córner. En els darrers minuts, Messi es va encaparrar massa en accions individuals que no van donar resultat i el van desesperar i el València va tenir l'última, però Cillessen, molt atent, va avortar el contraatac de Santi Mina sortint de l'àrea.