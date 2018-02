El Bages serà el plató d'un joc de drons

La comarca del Bages es vol posicionar en un lloc destacat en l'emergent univers del dron i ho està fent des de diferents àmbits. Tots aquests esforços, a més, poden fer un salt qualitatiu important el 21 i el 22 de juliol. La finca de les Comes, a Súria, acollirà una prova de la Copa del Món de l'especialitat organitzada per l'empresa Freespace Drone Events, ubicada a Manresa per gestionar tot allò relacionat amb esdeviments esportius propis d'aquest món.

La firma està associada a l'australiana Freespace Drone Racing i juntes van concursar per obtenir l'organització dels mundials de la FAI (Federació Aeonàutica Internacional), i competien amb Shenzhen (Xina) i Alburquerque (Estats Units). Finalment, el poder econòmic asiàtic va ser superior, però, com explica el representant de l'empresa bagenca Roger Ferrer, «ens va servir per posicionar-nos i donar-nos a conèixer a la FAI, la Federació Internacional d'Aeronàutica».

Revolució esportiva



Però la disputa d'aquesta prova de la Copa del Món al Bages no s'ha de veure només des d'un punt de vista esportiu, que és el principal. El projecte de l'empresa bagenca té el suport d'organismes com la Generalitat, la Diputació i l'Ajuntament de Manresa, però també de patronals com la Metalúrgica de la Catalunya Central. El cap de setmana en què tindrà lloc la competició, que s'espera que pugui reunir unes 2.000 persones a les Comes, ha de servir per potenciar una pràctica que ha adquirit molts practicants i que es troba en plena expansió.

Així, a part de la prova del campionat, en què competiran drons de la categoria F3U, hi haurà la presentació oficial de la categoria FS500, aparells de 50 centímetres i dos quilos de pes els quals ja s'espera que participin la temporada que ve. Ferrer explica que «el nostre projecte no només era per acollir un mundial, sinó també per ajudar a organitzar l'actual campionat. Provenim d'empreses amb experiència en el món dels esports de motor i esperem que, en un període més o menys curt de temps, una competició de drons es pugui assemblar a una de Fórmula 1 o del Mundial de motos». Pot semblar agosarat, però no és així. El fenòmen, que fa furor a la Xina i altres països, comença a arribar a casa nostra, i «nosaltres volem estar preparats pel moment en què sigui molt popular i estar posicionats. La prova de les Comes hauria de convertir-se en una clàssica en el futur».

Per aconseguir-ho, a més de la part competitiva hi haurà una àrea comercial, una zona per a la quitxalla, una altra en què hi haurà exhibicions i els assistents podran practicar amb les seves màquines; com també hi haurà diverses activitats de tipus gastronòmic i lúdic. «Al cap i a la fi, una cita com aquesta és una excusa per convertir-la en un punt de trobada de gent interessada en tot aquest món. A part de trobar els millors competidors del planeta, pots fer coneixences amb altres persones que estan interessades en el mateix i hi pots intercanviar material».

La idea ha estat ben acceptada per les institucions de casa nostra. «És una manera de promocionar la marca Manresa. «No és només perquè la nostra empresa sigui d'aquí, sinó també perquè l'Ajuntament ja s'hi ha interessat, com també altres entitats i empreses de la zona a les quals el desenvolupament d'aquest projecte els pot afavorir».

A partir de la FUB



Així, Freespace Drone Events serà present al proper congrés de telefonia mòbil de Barcelona per presentar el campionat i l'empresa amb l'objectiu de generar sinergies amb les tecnològiques més punteres. També la metal·lúrgia hi té molt a dir en la creació dels aparells. «Igual que les competicions de motor han fet créixer i avançar la indústria automobilística en benefici de tots, estem plenament convençuts que fomentar i professionalitzar les curses de drons de primer nivell farà avançar el sector».

El món universitari també hi està atent. «Tot aquest projecte sorgeix gràcies un start up de l'escola d'emprenedoria de la Fundació Universitària del Bages (FUB), que ens ha donat molt impuls. A l'empresa hi tenim elements provinents de diferents camps, d'organitzadors d'esdeveniments, com Pep Vila, però també un advocat o un dissenyador gràfic. La competició amb drons és multidisciplinar».

Potencial de creixement gran



Per exemplificar la capacitat de creixement que té aquest negoci es podria comparar amb els anomenats eGames, les competicions de jocs d'ordinadors que aixequen passions entre la gent més jove. Fa pocs dies, per exemple, el Palau Sant Jordi es va omplir d'aficionats a aquesta pràctica. Ferrer pensa que «amb els drons pot passar el mateix, ja que es condueix l'aparell a distància, a partir d'unes ulleres que retransmeten en temps real el punt de vista com si s'hi anés dins. És com un videojoc però s'hi afegeix el component que la màquina existeix, és real i es pot estavellar en les curses, però sense que el pilot prengui mal».

De moment, la FAI encara no ha reglat del tot les competicions. «Els ha aclaparat una mica l'èxit i nosaltres els assessorem en reglar i ordenar la competició. La setmana que ve ens reunim a Barcelona per parlar del futur a tres anys vista». Així, ara mateix hi ha competicions de F3U (25 centímetres), però la intenció és que hi hagi una estructura piramidal, a l'estil del Mundial de MotoGP, per tal d'encabir tots els models.

De moment, el primer tast es podrà fer el mes de juliol a les Comes. Serà el primer pas d'un projecte que Ferrer i els seus companys preveuen apassionant i una bona oportunitat per endinsar-se en un món nou.